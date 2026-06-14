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- ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕೋ, ನೀರೋ? ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇ ರುಚಿಯಿರಲ್ಲ
ಟೀ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕೋ, ನೀರೋ? ಶೇ.80 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇ ರುಚಿಯಿರಲ್ಲ
Milk or water first in tea: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಹಾ ಮಾಡಿದರೂ ಹೋಟೆಲ್ ಅಥವಾ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಶೇಕಡ 80 ರಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ!
ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ
ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಥವಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯದೆ ಅನೇಕ ಜನರ ದಿನವೇ ಶುರುವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಟೀ ಲವರ್ (ಚಹಾ ಪ್ರೇಮಿ) ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಟೀ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸುಡುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಮೂಡ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಚಹಾಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ
ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ
ಕೆಲವು ಜನರು ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು, ಸಕ್ಕರೆ, ಚಹಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೊದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚಹಾ ತಯಾರಾಗಲು ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳೇ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚಹಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಚಹಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀರಾ?
ಚಹಾ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೀರಾ?
ತಜ್ಞರ (Experts) ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮವಾದ ಚಹಾ ಮಾಡಲು ನೀವು ಮೊದಲು ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ರುಚಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಹಾದ ಓವರ್ಆಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಲೋ-ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ (ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ) 4-5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಚಹಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸುವಾಸನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
ರುಚಿಗೆ ಟಿಪ್: ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಲವಂಗವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಮಸಾಲೆಗಳ ಪರಿಮಳ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆತು, ನಿಮ್ಮ ಚಹಾ ಏಕದಂ ಖಡಕ್ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲು ಹಾಲು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಚಹಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಮೊದಲು ಹಾಲು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಚಹಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಮೊದಲು ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಚಹಾ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕೇವಲ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಟ್ಟಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟವೋ, ಅವರು ಹಾಲಿನಲ್ಲೇ ಚಹಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಹಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಚಹಾ ತುಂಬಾ ಕ್ರೀಮಿಯಾಗಿ (Creamy) ಬರುತ್ತದೆ ನಿಜ, ಆದರೆ ಮಸಾಲೆಗಳ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಪುಡಿಯ ಅಸಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಏಕದಂ ಖಡಕ್ ಮತ್ತು ಮಸಾಲಾ ಚಹಾ ಬೇಕಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದೇ ಉತ್ತಮ.
ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಹಾ ಪುಡಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಧಾನವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಚಹಾದ ರುಚಿಯಲ್ಲೇನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು?
ನಿಮಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮಿ ಚಹಾ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನೇಕರು ಕೇವಲ ಹಾಲಿನ ಚಹಾವನ್ನೇ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಖಡಕ್ ಚಹಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎರಡು ಕಪ್ ಚಹಾ ಮಾಡಲು 1 ಕಪ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು 1.5 (ಒಂದೂವರೆ) ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಅಳತೆಯಿಂದ ಏಕದಂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಚಹಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ.
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