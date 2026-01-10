ಮರೆಗುಳಿತನಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ, ಈ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು! ಇಂದೇ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ದರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ನರಮಂಡಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಿಳಿಯಿರಿ..
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ; ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.
ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ, ಬಳಲಿಕೆ
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಖಿನ್ನತೆ, ಬೇಗನೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು
ಖಿನ್ನತೆ, ಬೇಗನೆ ಕೋಪ ಬರುವುದು, ಮರೆವು ಕೂಡ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಬಿಳಿಚಿದ ಚರ್ಮ, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು
ಬಿಳಿಚಿದ ಚರ್ಮ, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು, ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇವೆಲ್ಲವೂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ
ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಹಸಿವಾಗದಿರುವುದು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಗಮನಿಸಿ:
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡರೆ, ಸ್ವಯಂ-ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಂತರವೇ ರೋಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು
ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್, ಪನೀರ್, ಅಣಬೆ, ಸೋಯಾ ಹಾಲು, ಆವಕಾಡೊ, ಸೇಬು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬ್ಲೂಬೆರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.