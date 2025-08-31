ಮೆದುಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೆದುಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರನೇ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು.
ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡ್ತಿರೋ ದಿನಗಳಿವು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮೆದುಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ವಿಚಿತ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದು ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರನೇ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೆದುಳನ್ನ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮೆದುಳು ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಯಾಕೆ?
ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಆದ್ರೆ ಮೆದುಳಿನ ಕೆಲಸ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಗ ಕೋಪ, ಡಿಪ್ರೆಶನ್, ಆಯಾಸ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸ್ದ್ರೆ..
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಜಾರು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟೆನ್ಶನ್, ತುಂಬಾ ಆಯಾಸ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರದಿರೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಿರೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿರೋದು,ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಗಾಗಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಲು, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕು. ಪನೀರ್, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬೇಕು. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಮೀನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ತಿನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ವಾರ ತಿನ್ನೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಗ ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಗಾಗಿ ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು?
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಗಾಗಿ ನೀವು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮಶ್ರೂಮ್, ಸಾಲ್ಮನ್, ಟ್ಯೂನಾ ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ, ಹಾಲು, ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಆಗಾಗ ತಿನ್ನೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದಾದ್ರೂ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರೋದ್ರಿಂದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರೋಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ.