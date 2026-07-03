Fluffy roti hacks: ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾದಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಚಪಾತಿ ತವಾಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸೀದುಹೋಗುವುದು ಅನೇಕ ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಳ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಕೂಡ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಚಪಾತಿಯೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಉಬ್ಬಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾದಲ್ಲಿ (Iron Tawa) ಮಾಡಿದ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಚಪಾತಿ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಬದಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೀದುಹೋಗುವುದು ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಚಪಾತಿಯ ಅಂದವನ್ನಷ್ಟೇ ಕೆಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತವಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸಾಕ್ಷಿ ರಜಪೂತ್ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾವನ್ನು ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಪಾತಿ ತವಾಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಒರಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ತವಾ ಆಗಿದ್ದರಂತೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಹಳೆ ತವಾ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ತುಕ್ಕು, ಜಿಡ್ಡು ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ಅಂಶಗಳು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುವ ಬದಲು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಸೀದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ತವಾಗೆ ಸರಿಯಾದ 'ಸೀಸನಿಂಗ್' (Seasoning) ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಜಾದೂ
ಸಾಕ್ಷಿ ರಜಪೂತ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪು ತವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಠಮಾರಿ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ತುಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಪಾತಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಷ್ಣತೆಯು ಇಡೀ ತವಾದಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ತವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಹಂತಗಳು (Step-by-Step Guide)
ಹಂತ 1: ಮೊದಲು ತವಾವನ್ನು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ಬೇಡ, ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು.
ಹಂತ 2: ಈಗ ತವಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಹಂತ 3: ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತವಾದ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ 2 ರಿಂದ 3 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ತವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ನಂತರ ತವಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಒರೆಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತವಾ ಚಪಾತಿ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು
*ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ತವಾ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
*ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತವಾ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಳಸುವಾಗ ಚಪಾತಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸರಳ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಉಬ್ಬಿದ ಚಪಾತಿ ಸವಿಯಬಹುದು. ದುಬಾರಿ ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ತವಾಗಿಂತ ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ.