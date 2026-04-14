Bengaluru Street Foods: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Best street food in Bangalore: ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಫುಡ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿವರೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ 15 ತಾಣಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಐಟಿ ಹಬ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ಸ್ವರ್ಗವೂ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ನಡುವೆಯೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಅದ್ಭುತ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಗಳಿವೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ಸವಿಯಲೇಬೇಕು.
1. ಜಯನಗರ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (Jayanagar 4th Block)
ಇಲ್ಲಿನ ಪಾನಿಪುರಿ, ಪಾವ್ ಬಾಜಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ.
2. ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (VV Puram Food Street)
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಕಾಳು ಮೇಳದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಾರ್ನ್ ವರೆಗೆ ನೂರಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಿಂಡಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.
3. ತಿಂಡಿ ಬೀದಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ (Thindi Beedi, Malleswaram)
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳಾದ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಪಡ್ಡು ಸವಿಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ.
4. ಶಿವಾಜಿನಗರ (Shivajinagar)
ನೀವು ಮಾಂಸಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿವಾಜಿನಗರದ ಕಬಾಬ್ಗಳು, ಚಿಕನ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಮತ್ತು ಸೀಖ್ ಕಬಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು.
5. ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ (Food Truck Parks)
ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ 'ದಿ ಲಲಿತ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಕ್'ನಂತಹ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಶೈಲಿಯ ದೋಸೆ, ಪರಾಠ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
6. ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ (Mosque Road)
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಂಜಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಶೈಲಿಯ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
7. ಇಂದಿರಾನಗರ 6ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ (Indiranagar)
ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೋಸ್ ಮತ್ತು ಕಟಿ ರೋಲ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಫೇಮಸ್. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಶೈಲಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸವಿಯಬಹುದು.
8. ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ (Malls Food Courts)
ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಟಿಯಂತಹ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್, ಚೈನೀಸ್ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
9. ಕೋರಮಂಗಲ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (Koramangala)
ಇಲ್ಲಿನ ಚಾಟ್ಸ್, ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಗಳು ಯುವಜನತೆಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ.
10. ಬರ್ಮಾ ಬಜಾರ್, ಫ್ರೇಜರ್ ಟೌನ್ (Burma Bazaar)
ಬರ್ಮಾದ (ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್) ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಾದ 'ಮೊಹಿಂಗಾ' (ಮೀನಿನ ಸೂಪ್) ಮತ್ತು ಬರ್ಮೀಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ.
11. ರಾಜಾಜಿನಗರ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (Rajajinagar)
ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಕಚೋರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಅಪ್ಪಂ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ.
12. ಬಸವನಗುಡಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ (Basavanagudi)
ಬಸವನಗುಡಿ ಅಂದರೆ ದೋಸೆಗಳ ತಾಣ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ದೋಸೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನೈಜ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತವೆ.
13. ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಬಾರ್ (Brahmin’s Coffee Bar)
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಇಡ್ಲಿ-ವಡೆ ಮತ್ತು ಘಮಘಮಿಸುವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ.
14. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ 18ನೇ ಕ್ರಾಸ್ (Malleswaram 18th Cross)
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ, ಒಬ್ಬಟ್ಟು (ಹೋಳಿಗೆ) ಮತ್ತು ಕೊಡುಬಳೆ ಸವಿಯಲು ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್.
15. ರಸೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ (Russel Market)
ಇಲ್ಲಿನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ಚಾಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
