ಹಾಲು ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ: ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾನೀಯ'!
ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಾಲು (Milk) ಮತ್ತು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು (Dry Grape ) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಆದರೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ, ಕುದಿಸಿ ಸೇವಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಒಂದು 'ಪವರ್ ಬೂಸ್ಟರ್' ಇದ್ದಂತೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮನೆಮದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್:
1. ಮೂಳೆಗಳ ಬಲಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭಂಡಾರ:
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆ ಸವೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದ್ದರೆ, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬೋರಾನ್ ಎಂಬ ಖನಿಜಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡರ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕಿನಂತೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
2. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (Anemia Control):
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶದ (Iron) ಗಣಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತಕಣಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಸುಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
3. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬೂಸ್ಟರ್:
ಋತುಮಾನ ಬದಲಾದಂತೆ ವೈರಲ್ ಜ್ವರ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Immunity) ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ:
ಯಾರು ತಾನೇ ಸುಂದರವಾದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ? ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವು ದೇಹದಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ (Detox), ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶವು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
5. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಣೆ:
ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ (Fiber) ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಸೇವಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ:
ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ 5 ರಿಂದ 10 ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು (ಕಪ್ಪು ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ) ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಾದ ನಂತರ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು, ನೆನೆದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಗಿದು ತಿನ್ನಿ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ (Diabetes) ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಹಾಲು-ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ' ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!