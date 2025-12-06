ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೋ, ಬೇಡ್ವೋ.. ಹಾಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Jaggery Storage Tips: ಬೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಗಣಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ನೋಡೋಣ.
ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಬೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಸೂಪರ್ಫುಡ್. ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಶಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕೇ ಎಂಬುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಬೆಲ್ಲ ಶೇಖರಣಾ ಟಿಪ್ಸ್
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು
ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲ್ಲದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಚ್ಚು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸರಿಯಾದ ಶೇಖರಣಾ ವಿಧಾನ
ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಒಣ, ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಡಬೇಕು
ಮಳೆಗಾಲ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಬೇಗನೆ ಕರಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬೆಲ್ಲವು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞೆ ಕಿರಣ್ ಗುಪ್ತಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣಕಾರಕ
ಬೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣಕಾರಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ನಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ
ಬೆಲ್ಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಕೃತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಇದು ಯಕೃತ್ತನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
