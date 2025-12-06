Yearender 2025: 2025ರ ಈ ವೈರಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಸುಲಭವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
2025.. ಆಹಾರ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕ್ವಿಕ್ ಟಿಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಜನರಿಗೆ "ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಏಕೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದನಿಸಿದ್ದು ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದವು. ಅನೇಕರ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದವು. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
2025 ರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಟಾಪ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳು
1. ಎಣ್ಣೆ ರಹಿತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಪೂರಿ ಟ್ರಿಕ್
ಫ್ರೈ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೂತ್ಪಿಕ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂರಿಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪೂರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದವು. ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗದ ಉಪ್ಪು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
2. ಪರಾಠಾಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಥರ್ಮೋಸ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ಪರಾಠಾಗಳನ್ನು ಫಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಥರ್ಮೋಸ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ನಂತರ ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, -14 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಅವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತವೆ. ಥರ್ಮೋಸ್ ತೆರೆದಾಗ ಪರಾಠಾಗಳಿಂದ ಉಗಿ ಹೊರಬರುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಲಸಿಗ ಭಾರತೀಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಸೇವಿಸಿ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು.
3. ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ನಿಂಬೆ ಹ್ಯಾಕ್
ಈ ಹ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸದ ತುಂಡನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನಿಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಐಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ನಿಂಬೆ ವಿಧಾನವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯಲು ತ್ವರಿತ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು.
4.ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಹಾಲು ಮುಗಿಸುವ ಹ್ಯಾಕ್
ಒಂಟಿ ಜನರು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಲು ಉಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು. ಬ್ಲಾಗರ್ ಒಬ್ಬರು ಈ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಉಳಿದ ಹಾಲನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸುರಿದು, ಕುದಿಸಿ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಘನವಸ್ತುಗಳು ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸೋಸಿ ತಾಜಾ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಪನೀರ್ ಅನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಂತರ ಪನೀರ್ ಭರ್ಜಿಯಂತಹ ತ್ವರಿತ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಜನರು ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು.
5. ಆಹಾರಪ್ರಿಯರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ ಟೋರ್ಟಿಲ್ಲಾ ಸಮೋಸಾ ಹ್ಯಾಕ್
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಟ್ಟು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಸಮೋಸಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಟೋರ್ಟಿಲ್ಲಾ (ಚಪಾತಿ ತರಹದ ಭಕ್ಷ್ಯ) ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪಂಜಾಬಿ ತಾಯಿಯ ವಿಡಿಯೋವಿದು. ಅವರು ಟೋರ್ಟಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೋನ್ಗಳಾಗಿ ಆಕಾರ ಮಾಡಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ-ಬಟಾಣಿ ಸ್ಟಫ್ ಸೇರಿಸಿ, ಗರಿಗರಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದರು. ಸಮೋಸಾ ಪ್ರಿಯರು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು.