ಬಿಸ್ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಂಧ್ರಗಳಿರುತ್ತೇವೆ?, ಇದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ!
Why biscuits have holes: ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನ'ಡಾಕರ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವುದೇ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣವಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ.. ಇದನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ?
ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಟೀ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ, ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಲೈಟಾಗಿ ಹಸಿವಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ತಿನ್ನಬೇಕನಿಸುವುದೇ ಬಿಸ್ಕತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯಂತೂ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ನೀವು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಬಹಳಷ್ಟು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚೂರು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ?. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಂಧ್ರಗಳಿವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಇದು ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನ
ನೀವು ಹಲವಾರು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಂದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನಿಜವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅವುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ.
ಡಾಕರ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರು
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಡಾಕರ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಗಾಳಿಯು ಹಾದುಹೋಗಲು ರಂಧ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೌದು. ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯು ಏಕೆ ಹಾದುಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನೂ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದೇಕೆ?
ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯಂತಹ ಬೆರೆಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಮಷಿನ್ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೌವ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಅವು ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಖವು ಹೊರಬರಲು ಈ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈಗ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಮಾನ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
