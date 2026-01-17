ಒಂದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನ ಕಿತ್ತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತಾ, ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಹೀಗಂತೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ!
Plucking white hair myth: ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದನ್ನೇ ಇಂದಿಗೂ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೆಷ್ಟಿದೆ? ಸುಳ್ಳೆಷ್ಟಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವು?, ಏಕೆ ? ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಸತ್ಯ
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನರು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರ ನಿಜನೋ, ಸೊಳ್ಳೋ? ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡುವ ವ್ಯವಧಾನವು ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯ ಅಥವಾ ಮಿಥ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಬೆರಳನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಬರುತ್ತಾ?
ಇದು ನೀವು ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯೆ (ಸುಳ್ಳು). ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುವುದರಿಂದ ಸಂಧಿವಾತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಿಜವಲ್ಲ. ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಸಂಧಿವಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸಂಧಿವಾತವು ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ನೋವು ಮತ್ತು ಬಿಗಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಿಥ್ಯೆಯಂತೂ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲಿನ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕಂಡು ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು. ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಿಥ್ಯೆಯು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸಹ ಆ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳಲು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದಹಾಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೂದಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಕೋಶಗಳು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಕೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ?
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL). ಮತ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL). ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (HDL) ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ D ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ರಾದಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತದೆಯೇ?
ಬ್ರಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಮಿಥ್ಯೆಯು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬ್ರಾಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬ್ರಾ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಹ ಸುಳ್ಳು. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ತನಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
