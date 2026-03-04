- Home
- ಬುಸ್ಸನೇ ಉಬ್ಬುವ ಅಪ್ಪಟ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಸೋಡಾ ಬೇಡ, ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸೋ ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ
Karnataka style Mirchi Bajji: ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಕರಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಯ ಕಲೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಒಳಗಿನ ಮಸಾಲೆ, ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡುವ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ 'ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ'
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕುರುಕುಲು ತಿಂಡಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಲು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು 'ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ'.
ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮ
ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ-ಪಕೋಡಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಯು ಹೊರಗಡೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ತುಂಬಿ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಯು ಅತಿಯಾದ ಖಾರವಿಲ್ಲದೆ, ಎಣ್ಣೆಯಂಶವೂ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅದ್ದಿ ಕರಿಯುವುದಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳಿವೆ.
ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆರಿಸಿ
ಅಪ್ಪಟ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ದಪ್ಪನೆಯ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಸುಲಭ. ಇವು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಿದರೂ ಆಕಾರ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದಾಗ ಬಜ್ಜಿಯು ನೋಡಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಸೀಳಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಮಸಾಲೆ. ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಲೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಸೀಳಿ, ಒಳಗಿರುವ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಖಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಈ ಒಣ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.
ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್. ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಿಶಿನ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಚಮಚ ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ. ಇದರಿಂದ ಬಜ್ಜಿಯು ಹಗುರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತೊಟ್ಟಿನ ಸಮೇತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕರಿಯಿರಿ
ಅಪ್ಪಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ಮಿರ್ಚಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದು. ಅದರ ತೊಟ್ಟಿನ ಸಮೇತ ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ. ಸೀಳಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಂಬಲ ಬೇಡ, ಇಡೀ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಬಜ್ಜಿಯನ್ನು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯುವುದೇ ಒಂದು ಮಜಾ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ (Extra Tip)
ಬಜ್ಜಿಯ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವೂ ಇರಬಾರದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತೆಳುವೂ ಇರಬಾರದು. ಹಿಟ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಲೇಪನವು ಹಗುರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ಟು ದಪ್ಪವಾದರೆ ಬಜ್ಜಿಯು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು.
