ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲೆಂದು ಅಲ್ವೆ ಅಲ್ಲ, ವಡೆ ಮಧ್ಯ ಈ ರೀತಿ ರಂಧ್ರವಿರಲು ಬೇರೆ ಕಾರಣವೇ ಇದೆ!
ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಉಪಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ವಡೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸುವುದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಂಧ್ರ. ವಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆಯೇ? ಇದು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅಡುಗೆ ಅನುಭವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನವಿದೆ.
ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಲು
ವಡಾವನ್ನು ನೆನೆಸಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಡಾವನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಬೇಗನೆ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಳಭಾಗವು ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಂಧ್ರವು ಬಿಸಿ ಎಣ್ಣೆಯು ವಡಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರದ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಕಡಿಮೆ, ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚು
ವಡೆಯ ಆಕಾರವು ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಡೆ ಬೇಗನೆ ಹುರಿಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಂಧ್ರವು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ಒಳಭಾಗವು ಮೃದುವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲದ ವಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಿಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ವಡೆಯನ್ನು ಚಮಚದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲು
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಡೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ವಡೆಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ವಡೆಯು ತನ್ನ ಆಕಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಂಧ್ರವು ಅಡುಗೆಯವರಿಗೆ ವಡೆಯನ್ನು ಚಮಚದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಹುರಿಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುದ್ರೆ
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಆಕಾರವು ವಡೆಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಡೋನಟ್ ತರಹದ ಆಕಾರವು ವಡೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಕೇತವಾಯಿತು. ಅದು ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಂಚತಾರಾ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿರಲಿ ವಡೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಂಧ್ರ ಇರಲೇಬೇಕಿತ್ತು.
ಅಡುಗೆ ಜ್ಞಾನ
ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ವಡಾ ರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಸಾಂಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಡಾವನ್ನು ಅದ್ದುವಾಗ ಆ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರದ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳ ಅಡುಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
