ಕೆಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಮನೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೆವೆನ್-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಯಾವುದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೂ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ. ಕೋಣೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅತಿಥಿಗೆ ಅನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವು ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅತಿಥಿಯು ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿಯು ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅವನು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತವೆ.
ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಳಿ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
