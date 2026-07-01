ಈನೋ, ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ, Special Tips ಇಲ್ಲಿದೆ
Soft Idli Recipe: ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಸವಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಈನೋ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಬಳಸದೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ ಬೇಡ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆ ಬೇಡ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನೆಚ್ಚಿನ ಉಪಹಾರವಾದ ಇಡ್ಲಿ-ಸಾಂಬಾರ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಈನೋ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತಹ ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಅಕ್ಕಿ-ಬೇಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹುದುಗಿಸುವ (Fermentation) ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ
ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ
ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲ ರಹಸ್ಯವೆಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಪ್ರಮಾಣ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಕಪ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ 1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೊಳೆದು 4 ರಿಂದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ.
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದವು ಇಡ್ಲಿಯ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಉದ್ದಿನಬೇಳೆಯನ್ನು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಹಿಟ್ಟು ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೊರೆಯಂತೆ ಬರುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿ.
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ (ರವೆಯಂತೆ) ರುಬ್ಬುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದು ಇಡ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೆನಪಿಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೆಳುವಾಗಬಾರದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುದುಗುವಿಕೆ (Fermentation)
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುದುಗುವಿಕೆ (Fermentation)
ಈನೋ ಅಥವಾ ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇಡ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಲು 'ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹುದುಗುವಿಕೆ' ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರುಬ್ಬಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಲಸಿ (ಕೈಯ ಶಾಖವು ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ).
ನಂತರ 8 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಬೇಯಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟೀಮರ್ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇಡ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಂತರ 2-3 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್: ಇಡ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮೃದುವಾಗಿರಲು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಹುದುಗುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಇಡ್ಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.