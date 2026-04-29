ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ರುಬ್ಬೋ ಕೆಲಸವಿರಲ್ಲ, ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ತೀರಾ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವಿದು
Instant idli dosa batter recipe: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಮಾಡಲು ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿ, ರುಬ್ಬುವ ಜಂಜಾಟ ಇನ್ನು ಸಾಕು! ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಮಯ ಉಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ನೆನೆಸಿ, ಸಂಜೆ ಬಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ವಿಧಾನ
ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಳೆ ರುಬ್ಬುವ ಬದಲು, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಗಿರಣಿಯಲ್ಲಿ (Mill) ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬಹುದು.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯದೆಯೇ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿ.
ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ (Air-tight container) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟರೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
* ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೀರು ಸೇರಿಸುತ್ತಾ, ಗಂಟಿಲ್ಲದಂತೆ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. (ಒಂದು ಸೌಟು ಹಳೆಯ ಇಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಹುದುಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ)
*ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹುದುಗಲು (Fermentation) ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸವಿಯಬಹುದು.
ದೋಸೆ ಹಾಕುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ
ಹೆಂಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಶಾಖವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಹಂತದಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವು ಉತ್ತಮ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ನೆನೆಸಿ ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟಿನ ದೋಸೆಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಗುಣದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಒಂದು ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ ಸಣ್ಣ ಇಡ್ಲಿ ರವೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಹದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ಒಂದು ವರವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.