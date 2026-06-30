ಮಟನ್ ತಿನ್ನೋವಾಗ ಎಚ್ಚರ ! ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಲ ಅಂಗ ಜೀವ ತೆಗಿಬಹುದು
ಮಟನ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಿಡ್ನಿ, ಬ್ರೇನ್, ಲಿವರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದನ್ನು ತಿಂತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತ ತಿಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕುರಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಮಟನ್
ಮಟನ್ ಕರ್ರಿ, ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಟನ್ ಸಾರು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುವ ಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಟನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಕುರಿಯ ಕಿಡ್ನಿ, ಬ್ರೇನ್, ಲಿವರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದ್ರಿಂದ ದೂರವಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು?
ಯಕೃತ್ತು, ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ರೂ ಅಪಾಯ. ಲಿವರ್, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಗದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಇದು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರಿಕೆ
ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಧಿವಾತ gout ಇರುವ ಜನರು ಯಕೃತ್ತು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗದ ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಯೂರಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಮೋಕ್ರೊಮಾಟೋಸಿಸ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಅಂಗಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಬ್ಬಿಣವಿದ್ರೆ ಲಿವರ್ ನಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
ಸೀಮಿತ ಸೇವನೆ
ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದಾದ್ರೂ ನೀವು ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ, ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಹೃದ್ರೋಗ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಗೌಟ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಯಾರು ತಿನ್ಬೇಕು ?
ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಹೃದಯವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 12, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಬಿ-ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣ ಕೊರತೆಯಿರುವವರು ಲಿವರ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಬಹುದು. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿವರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 1 ಮತ್ತು ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 2 ದೇಹದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ.
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