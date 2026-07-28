Sambar Rice: ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಂಬರ್ ರೈಸ್ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ? ಏನು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಸಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದವು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ರುಚಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ರುಚಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ರುಚಿ ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಸಾದದ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ರೆಸಿಪಿ.
ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಮೊದಲು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಕಿ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ. ಕುಕ್ಕರ್ 4 ಅಥವಾ 5 ಬಾರಿ ವಿಸಿಲ್ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಸಂಬಾರ್ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಸಿ
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರ್ ರುಚಿ ಪಡೆಯಲುಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಬಳಸುವ ಬದಲು ತಾಜಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು, ಅಕ್ಕಿ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ನುಣ್ಣಗೆ, ದಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ.
ಒಗ್ಗರಣೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ
ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜಗಳು, ಸಾಸಿವೆ, ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಇಂಗು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನಂತರ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೆಲ್ ಪೆಪರ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೋ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಮುಚ್ಚಿ ಮತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
ಹುಣಸೆ ನೀರು ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ.
ತರಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಹುಣಸೆ ರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ತಾಜಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣಿನ ಹುಳಿ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಈಗ ಬೇಯಿಸಿದ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ಮಿಶ್ರಣವು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಬೇಳೆ, ಅನ್ನ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಲು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಮಳ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಸ್ಟೌವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. 2 ರಿಂದ 3 ಚಮಚ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಸವಿಯಲು ರೆಡಿ