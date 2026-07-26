Akki Rotti Recipe: ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತ ಉಪಾಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ' ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ರುಮಾಲಿನಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕಾರಿ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಿನಿಸು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತಕಾರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೈಟಾಗಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಸಂಜೆಯ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಲಘು ಭೋಜನವಾಗಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಾಯಿತುರಿ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದರ ರುಚಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು - 1 ಕಪ್
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು
ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಥವಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ)
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
*ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೃದುವಾದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು.
*ಈಗ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ. ಹಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಉಂಡೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿಟ್ಟು, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದುತ್ತಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ದುಂಡಗೆ ತಟ್ಟಿ.
*ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚಿನ (ತವಾ) ಮೇಲೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ, ಹಂಚು ತಣ್ಣಗಿರುವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸವರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು.
ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನ
ರೊಟ್ಟಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸವಿಯಿರಿ. ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ತಿಂಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಳಸಿ: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸುವಾಗ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬದಲು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿ (Soft) ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್: ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು (Dill Leaves) ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ರುಚಿ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪ್ಪಟ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ರೊಟ್ಟಿಯ ರಹಸ್ಯ.
ಸೌತೆಕಾಯಿ ತುರಿ: ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ತುರಿದ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಒಣಗುವುದಿಲ್ಲ (ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿ).
ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ: ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು (Lid) ಮುಚ್ಚಿ. ಇದು ಆವಿಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲು ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಂಚನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ: ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಹಂಚಿನ (Tawa) ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಆದ ನಂತರ ಹಂಚನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ. ಹಂಚು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಳುವಾಗಿ ತಟ್ಟಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರು: ಹಿಟ್ಟು ಕಲಸುವಾಗ ಒಂದು ಚಮಚ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಬಳಕೆ: ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದ: ಹಿಟ್ಟು ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬಾರದು ಮತ್ತು ಅತಿ ತೆಳ್ಳಗೂ ಇರಬಾರದು. ಕೈಗೆ ಅಂಟದಷ್ಟು ಹದವಾಗಿದ್ದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.