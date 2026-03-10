Davanagere Benne Dosa: ದೋಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಇರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಬೇರೆಯೇ! ಬೆಣ್ಣೆಯ ಘಮ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕುರುಕುಲು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನಿಂದ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಮೃದುತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ದೋಸೆ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
ದೋಸೆ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ, ರವಾ ದೋಸೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ'. ಅದರಲ್ಲೂ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಈ ದೋಸೆ ಈಗ ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿಯಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಏನಿದು ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ? ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಯ ಇತಿಹಾಸ
ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಇದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಈ ದೋಸೆಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ (ಕುರುಕುಲು) ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಳಗಿನಿಂದ ಹತ್ತಿಯಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?
ಸಾಮಾನ್ಯ ದೋಸೆಗಿಂತ ಇದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಜೊತೆಗೆ 'ಮಂಡಕ್ಕಿ' (Puffed Rice) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೋಸೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನವಿದು
ಅಪ್ಪಟ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅಪ್ಪಟ ದಾವಣಗೆರೆ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಜೊತೆ ಸಾಂಬಾರ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಗಳೇನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
3 ಕಪ್ ಅಕ್ಕಿ
1 ಕಪ್ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ
1 ಕಪ್ ನೆನೆಸಿದ ಮಂಡಕ್ಕಿ
ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಬೆಣ್ಣೆ.
ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ
ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತೆಯನ್ನು 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿ.
ನೆನೆಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರದು.
ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು 8-10 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ (ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ) ಹುದುಗಲು (Fermentation) ಬಿಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುವುದೇ ದೋಸೆ ಮೃದುವಾಗುವ ರಹಸ್ಯ.
ಕಾವಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹರಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ.
ದೋಸೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಕೇವಲ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸುವ ಆಹಾರವಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಬೆಣ್ಣೆಯ ಘಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮೃದುತ್ವವು ಇದನ್ನು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ತಿಂಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಹೋಟೆಲ್ ರುಚಿಯನ್ನು ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸವಿಯಬಹುದು.
ಉಪಯುಕ್ತ ಟಿಪ್ (Useful Tip)
ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆಗೆ ಬಳಸುವ ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಲು ರುಬ್ಬುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣನೆಯ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆಯು ತಾಜಾ ಆಗಿರಲಿ (ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಿಳಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ), ಇದು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.