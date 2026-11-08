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- ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ: ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರುಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿ: ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರುಚಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಮೀನು ಫ್ರೈ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾ? ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ, 30 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿದರೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ರೆಡಿ.
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೀನು ಫ್ರೈ
ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮೀನು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದಾ?
ಹೇಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ತರಹ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಮೀನಿನ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸವರಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ: ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮೀನಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರುಚಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಬೇಕು.
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬದಲು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು: ಮೀನಿನ ಹೊರಭಾಗ ಗರಿಗರಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್: ಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂರಲು ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಗರಿಗರಿ ಲೇಯರ್ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಬಹುದಾ?
ಮಸಾಲೆ ಸವರಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರಿಯಬೇಡಿ
ಮೀನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧಾರಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಯಿರಿ
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