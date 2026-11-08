ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒನಿಟ್ಸುಕಾ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದಿ ಶೂ, ಚೆಕ್ಸ್ ಶರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ನಟಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಲುಕ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ನಟಿ, ಇದೀಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ವೇರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಒನಿಟ್ಸುಕಾ ಟೈಗರ್' (Onitsuka Tiger) ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿರುವ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಶೂಗಳು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, "ಸ್ವಲ್ಪ ತೈ ಚಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು!" ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಮುದ್ದಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ #Partnership, #OnitsukaTiger ಮತ್ತು #TaiChiOG ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಜನಪ್ರಿಯ ಫುಟ್ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಟಚ್ ನೀಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ!
ಈ ಬಾರಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಉಡುಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂದು, ಬೂದು ಮತ್ತು ಬೀಜ್ ಬಣ್ಣಗಳ ಚೆಕ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವಿರುವ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ನಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಫಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಟನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಟ್ನ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಜಿಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಡುಪಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಡ್ಜಿಯ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣದ ಮೊಣಕಾಲಿನವರೆಗಿನ ಸಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಬೀಳುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಒನಿಟ್ಸುಕಾ ಟೈಗರ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಡುಪಿನ ಗಾಢ ಬಣ್ಣಗಳ ನಡುವೆ ಹಳದಿ ಶೂಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕಡಿಮೆ ಆಭರಣ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್; ರಶ್ಮಿಕಾ ಲುಕ್ಗೆ ಮೆರುಗು!
ತಮ್ಮ ಉಡುಪಿನ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಭರಣಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಬೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಗುರಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದು, ಅತಿಯಾದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಉದ್ದನೆಯ ಅಲೆಅಲೆಯಾದ ಮುಕ್ತ ಕೇಶರಾಶಿ ಮತ್ತು ಸಹಜ ಮೇಕಪ್ ಅವರ ಲುಕ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ.
ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ, ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್ಅಪ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಫೋಟೋಗಳವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಒನಿಟ್ಸುಕಾ ಟೈಗರ್ ಜೊತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಡನಾಟ!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ಒನಿಟ್ಸುಕಾ ಟೈಗರ್ ನಡುವಿನ ಈ ಸಹಯೋಗ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೊದಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಿಲನ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವೀಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ತೈ ಚಿ ಒಜಿ' (Tai Chi OG) ಶೂಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ರೆಟ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಫ್ಯಾಷನ್ನ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುವ ಈ ಶೂಗಳು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ವೇರ್ ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕ್ಯಾಶುಯಲ್ ಉಡುಗೆಗೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿವೆ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಸಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಳದಿ ಶೂಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಷ್ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸರಳವಾದರೂ ಆಕರ್ಷಕ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.