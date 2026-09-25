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- ಮೈದಾ ಅಲ್ಲ... ಈ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗಾದರೂ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ
ಮೈದಾ ಅಲ್ಲ... ಈ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ದೋಸೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ತಣ್ಣಗಾದರೂ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ
How to make crispy dosa: ದೋಸೆ ಹರಿಯದಂತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಲು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ದೋಸೆ ಹರಡುವಾಗ ಅಂಚುಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆಯಾ?
ದೋಸೆ ಹರಡುವಾಗ ಅಂಚುಗಳು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆಯಾ?
ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತವಾ ಮೇಲೆ ಹರಡಲು ಹೋದಾಗ ಅಂಚುಗಳು ಹರಿದು, ದೋಸೆ ಸರಿಯಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಹಾರವಿದೆ!
ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ
ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿಸಿ!
ದೋಸೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೇವಲ 1 ಚಮಚ ‘ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು’ (RICE FLOUR) ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ
10 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ
‘ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು’ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ದೋಸೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹದ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹರಿಯದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ
ಹರಿಯದ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ
ಕೇವಲ 1 ಚಮಚ ‘ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು’ ಬೆರೆಸುವುದರಿಂದ ದೋಸೆ ಹೆಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳು ಹರಿಯದೆ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ (ಕ್ರಿಸ್ಪಿ) ಮೂಡಿಬರುತ್ತವೆ!
ಹೆಂಚಿನ ಹದ
ಹೆಂಚಿನ ಹದ
ಹೆಂಚು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾದಿರಬಾರದು. ಲಘುವಾಗಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹರಡಿ. ‘ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು’ ಇರುವುದರಿಂದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಿತ್ತುಹೋಗದೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಚಿರೋಟಿ ರವೆ (ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರವೆ)
ಚಿರೋಟಿ ರವೆ (ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ರವೆ)
ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿರಲು ಇದುವೇ ಪ್ರಮುಖ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ, ದೋಸೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಣ್ಣಗಾದರೂ ಮೆತ್ತಗಾಗದೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Besan)
ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು (Besan)
ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆಗೆ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಕೆಂಪು-ಹೊಂಬಣ್ಣ (Golden Brown) ಬರಲು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 1 ಚಮಚ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿಡಿತ (ಬೈಂಡಿಂಗ್) ಸಿಗುತ್ತದೆ, ದೋಸೆ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ (Corn flour / ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು)
ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ (Corn flour / ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟು)
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನೇಕರು ಬಳಸುವ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಇದು. ಕೇವಲ 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ದೋಸೆ ಕಾಗದದಂತೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ (ಪೇಪರ್ ರೋಸ್ಟ್ ತರ) ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯ ಕಿವಿಮಾತು (Tip)
ಮುಖ್ಯ ಕಿವಿಮಾತು (Tip)
ಈ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿದರೆ ದೋಸೆಯ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು!
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