ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವ ಪಾಲಕ್ ಅಥವಾ ದಂಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅರುಣ್ ತಳಿಯ ಕೆಂಪು ದಂಟು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು.
ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಅಗತ್ಯ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ.
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ 2-3 ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಡೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸೊಪ್ಪು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ, ಸಗಣಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.
ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಹೇನು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಗಿಡವನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕೀಳುವ ಬದಲು, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
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