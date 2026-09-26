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ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯಿರಿ

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವ ಪಾಲಕ್ ಅಥವಾ ದಂಟು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸಾಕು.

food Sep 26 2026
Author: Shriram Bhat Image Credits:Getty
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ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜ

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಅರುಣ್ ತಳಿಯ ಕೆಂಪು ದಂಟು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು.

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ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು

ಸೊಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೇರವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

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ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಮಣ್ಣು ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಹಾಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಗ್ರೋಬ್ಯಾಗ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.

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ನೀರುಣಿಸುವುದು

ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಅಗತ್ಯ, ಆದರೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ.

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ಅಂತರ ಮತ್ತು ನಾಟಿ

ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ 2-3 ವಾರಗಳ ನಂತರ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಡೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ. ಗಿಡಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತರವಿದ್ದರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.

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ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ

ಸಾರಜನಕಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸೊಪ್ಪು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಹಿಂಡಿ, ಸಗಣಿ ನೀರು ಅಥವಾ ಫಿಶ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ.

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ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ

ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಶೇ.1ರಷ್ಟು ಬೋರ್ಡೋ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸ್ಯೂಡೋಮೊನಾಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

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ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಹೇನು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಹುಳುಗಳ ಬಾಧೆ ತಡೆಯಲು ಬೇವಿನೆಣ್ಣೆ-ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಿಶ್ರಣ ಅಥವಾ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

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ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಟಾವು

ಸೊಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ಗಿಡವನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕೀಳುವ ಬದಲು, ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

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