ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಹಾಕಿ… ಕಹಿ ಮಾಯ… ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ ತಿಂತಾರೆ
Bitter Gourd Recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತಿನ್ನದವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಅಡುಗೆಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಸಾರು, ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇತರರು ಅದರ ಕಹಿಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಉಪ್ಪು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗಲೂ, ಕಹಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ, ರುಚಿ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಹಾಗಲಕಾಯಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತನ್ನ ಕಹಿ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದರ ಕಹಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಜ್ಜಿಗೆ ರುಚಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ?
ಹಾಗಲಕಾಯಿಯ ಕಹಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹುಳಿ, ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹುಳಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಆಮ್ ಚೂರ್ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೇರಿಸಬೇಕು?
ನೀವು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಜಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಕರಿಗಾಗಿ, 2 ರಿಂದ 3 ಟೀ ಚಮಚಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ರುಚಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
ಹೀಗೂ ಮಾಡಬಹುದು
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು. ಕೆಲವರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಬಸಿದು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಮಸಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ರೆಸಿಪಿ ತಯಾರಿಸಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಇದು ತುಂಬಾನೆ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹಾಗಲಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹುಳಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ವಿಧಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಸ್ಟ್. ಇನ್ನು ನೀವು ಡ್ರೈ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಗಲಕಾಯಿಯನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.
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