ದಿನಾ ಅದೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೋರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಈ 6 ವೆರೈಟಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್!
ದಿನಾ ಅದೇ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ಯಾ? ರವೆ, ಶಾವಿಗೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವಲಕ್ಕಿ, ಓಟ್ಸ್, ಬ್ರೆಡ್ವರೆಗೆ ಈ 6 ಬಗೆಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇವು ಮಾಡೋಕೂ ಸುಲಭ, ತಿನ್ನೋಕೂ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ.
ಡಿಫರೆಂಟ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ಆದ್ರೆ, ದಿನಾ ಅದೇ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಪಲ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದ, ರುಚಿಯಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು!
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ, ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಖಾರಖಾರವಾದ ಮಸಾಲಾ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿನವರೆಗೆ ಹಲವು ವೆರೈಟಿಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್ ಕೊಡುವ 6 ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು – ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಡಬಲ್ ಧಮಾಕಾ!
ಮಾಮೂಲಿ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನೇ ಇನ್ನಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್!
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ರವೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಉಪ್ಪು, ಎಣ್ಣೆ.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
1. ರವೆಯನ್ನು ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
2. ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಬೇಳೆಗಳು, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಿ.
3. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
4. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
5. ಹುರಿದ ರವೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಾ, ಗಂಟಾಗದಂತೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಾರಿನಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ನಿಸಲು ಇದೊಂದು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ.
2. ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು – ನೂಡಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಶಾವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನೋಡೋಕೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ತರಾನೇ ಇದ್ರೂ, ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಶಾವಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ನಿಂಬೆರಸ.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
1. ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಸಾಸಿವೆ, ಬೇಳೆಗಳು, ಕರಿಬೇವು, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ.
3. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
4. ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿದ ಮೇಲೆ ಶಾವಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸಿ.
5. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆರಸ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.
ಟೇಸ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್: ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುದ್ದೆಯಾಗಬಹುದು. ಶಾವಿಗೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
3. ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು – ಬ್ಯುಸಿ ಬೆಳಗಿನ ದಿಢೀರ್ ತಿಂಡಿ!
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದಾಗ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ರವೆ, ಶಾವಿಗೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಈ ತಿಂಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಅವಲಕ್ಕಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೀಜ, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಕರಿಬೇವು, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
1. ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ನೀರು ಬಸಿದು ಇಡಿ.
2. ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆಬೀಜ, ಕರಿಬೇವು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಿ.
3. ಈರುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
4. ಅವಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
5. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಬಡಿಸಿ.
ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್: ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತೆ. ತೆಳು ಅವಲಕ್ಕಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
4. ಟೊಮೆಟೊ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು – ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಸಖತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್!
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಟೊಮೆಟೊದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ಖಾರ ಸೇರಿ ಒಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ರವೆ, ಹಣ್ಣಾದ ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಉಪ್ಪು.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
1. ರವೆಯನ್ನು ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಶುಂಠಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ.
3. ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
4. ಟೊಮೆಟೊ ಮೆತ್ತಗಾದ ಮೇಲೆ ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ.
5. ರವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ಇದರ ಜೊತೆ ಏನು ತಿನ್ನಬಹುದು? ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಖಾರವಾದ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
5. ಓಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು – ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಟಚ್!
ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅಥವಾ ಗಂಜಿಯಂತೆಯೇ ತಿನ್ನಬೇಕಿಲ್ಲ. ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನಂಶ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಓಟ್ಸ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬೀನ್ಸ್, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಕರಿಬೇವು, ಉಪ್ಪು.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
1. ಓಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡಿ.
3. ಹೆಚ್ಚಿದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
4. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು, ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ.
5. ಓಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮೆತ್ತಗಾಗುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು: ಓಟ್ಸ್ ಬೇಗನೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀರನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸುರಿಯದೆ, ಓಟ್ಸ್ ವೆರೈಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿ.
6. ಬ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು – ಉಳಿದ ಬ್ರೆಡ್ಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿ!
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನೇ ಮಾಮೂಲಿ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ತರ ತಿನ್ನೋ ಬದಲು ಬ್ರೆಡ್ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮಸಾಲೆಯ ಜೊತೆ ಬ್ರೆಡ್ ಪೀಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಾಗ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ತಿಂಡಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು.
ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ:
1. ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ.
3. ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಬೇಕಾದ ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
4. ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ.
5. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉದುರಿಸಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ.
ಟೇಸ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್: ಬ್ರೆಡ್ ಮೊದಲೇ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಡ್ ಕರಗಿಹೋಗಬಹುದು. ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ಈ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ!
1. ರವೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ
ರವೆಯನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
2. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಿಸಿ
ರವೆ ಯಾವ ಬಗೆಯದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಯಾವ ಹದದಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ.
3. ರವೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ
ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ರವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಗಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
4. ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ತರಕಾರಿಗಳು, ಕಡಲೆಬೀಜ, ಗೋಡಂಬಿ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಈ ಅಡುಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ರವೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
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