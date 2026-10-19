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- ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಈ 10 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು: ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ!
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೂ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ ಈ 10 ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು: ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಿ!
ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ, ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದ 10 ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ. ಇವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗುಣಮುಖರಾದ ಹಾದಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ ಟಾಪ್ 10 ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾರ ಜೀವನವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕೆಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ-ನಟಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರವರೆಗೆ, ಇವರ ಕಥೆಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ.
1. ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ - ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾ 2012ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅವರು, 2015ರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದರು.
2. ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ - ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅವರು, ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
3. ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ - ಮೆಡಿಯಾಸ್ಟೈನಲ್ ಸೆಮಿನೋಮ
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅವರು, 2012ರಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದರು.
4. ಲಿಸಾ ರೇ - ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮ
ನಟಿ ಲಿಸಾ ರೇ 2009ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಕಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅವರು, 2010ರಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.
5. ಅನುರಾಗ್ ಬಸು - ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಬಸು 2004ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೊಮೈಲೋಸೈಟಿಕ್ ಲ್ಯುಕೇಮಿಯಾ ಎಂಬ ರಕ್ತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಅವರು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
6. ತಾಹಿರಾ ಕಶ್ಯಪ್ - ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ತಾಹಿರಾ ಕಶ್ಯಪ್ 2018ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಅವರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
7. ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ - ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ 2018-19ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಂಟಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾದರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಸ್ಕ್ವಾಮಸ್ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಾದಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದ ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು.
8. ಸಂಜಯ್ ದತ್ - ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ 2020ರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಗುಣಮುಖರಾದ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
9. ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ - ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ನಟಿ ಮಹಿಮಾ ಚೌಧರಿ 2022ರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದ ಅವರು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
10. ಮುಮ್ತಾಜ್ - ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ 2002ರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆದ್ದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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