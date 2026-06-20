ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಗಸೆಬೀಜದಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ
ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಅಗಸೆಬೀಜ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
ಅಗಸೆಬೀಜ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಗಸೆಬೀಜ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಅಗಸೆಬೀಜ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಲು ಅಗಸೆಬೀಜ ರುಚಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ್ರೂ ಅದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ
ಚಟ್ನಿಪುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಗಸೆಬೀಜ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅಗಸೆಬೀಜದ ಚಟ್ನಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ. ಅಗಸೆಬೀಜದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಅಗಸೆಬೀಜದ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು
ಅಗಸೆಬೀಜ: 200 ಗ್ರಾಂ, ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ: 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ (10 ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ), ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: 10 ರಿಂದ 15 ಎಸಳು, ಜೀರಿಗೆ: 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್, ಕರೀಬೇವು: 15 ರಿಂದ 20 ಎಲೆ, ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಧನಿಯಾ: 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ (ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಕೋತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು)
ಅಗಸೆಬೀಜ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮೊದಲಿಗೆ ಅಗಸೆಬೀಜವನ್ನು ಕಾವಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಗಸೆಬೀಜ ತಣ್ಣಗಾಗುವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವೇಳೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ
ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹುರಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಗಸೆಬೀಜ ಮತ್ತು ಕರೀಬೇವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ, ಅಚ್ಚಖಾರದ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಗಸೆಬೀಜ ಚಟ್ನಿಪುಡಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಟ್ನಿಪುಡಿಯನ್ನು ಚಪಾತಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಬಿಸಿಅನ್ನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತುಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಗಸೆಬೀಜ ಚಟ್ನಿಪುಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
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