ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಚಂದ್ರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ
Garlic chutney recipe ಈ ಚಟ್ನಿ ಕೆಲವೇ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ
ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ನಿಜವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಚಟ್ನಿ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಧದ ಚಟ್ನಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿಯು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಚಟ್ನಿ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ತಯಾರಿಸುವ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ. ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಮೊದಲು 10 ರಿಂದ 12 ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 10 ರಿಂದ 12 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡಿ.
ನಂತರ, ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನೆನೆಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿರದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚಟ್ನಿಯ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಗ್ಗರಣೆ
ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ, ರುಬ್ಬಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿಡಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚಟ್ನಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪೆಸರಟ್ಟು ಮತ್ತು ವಡೆಯೊಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡಲು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒದ್ದೆಯಾದ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
