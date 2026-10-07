ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಸಾಗುವ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಊಟ, ಹಾಲು, ನಿದ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ರಾತ್ರಿ ಸಾಗುವ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಗುವಿನ ಊಟ, ಹಾಲು, ನಿದ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವೊಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ತಾಯಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಾನವೀಯ ನಡೆಗೆ ಇದೀಗ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಓಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ ತಾಯಿ
ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ತಾಯಿ ತನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಓಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಟೈನರ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಓಟ್ಸ್ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಡಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ರೈಲಿನ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಓಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು!
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು Instagramನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ dakshnmom ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು, ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಓಟ್ಸ್ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಅವರು ನನ್ನ ಓಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ತಾಜಾವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದರು” ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಲು ಸಿಕ್ಕ ಈ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯ ಆ ತಾಯಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದದ್ದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವರ್ತನೆ
ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಓಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದರು. ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ’
ದೀರ್ಘ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯಗಳೇ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿಸಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನವೀಯತೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ನನಗೂ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು’
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಲವು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು, “ನನಗೂ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರು” ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆಗಳೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕಾದಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ಮಗಳ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ತುಂಬಿಸಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಯಿತು” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯ… ದೊಡ್ಡ ನೆಮ್ಮದಿ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಹಾಯಗಳ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಅಗತ್ಯಗಳೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯವೂ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 2 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಈ ಸರಳ ನಡೆ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ.