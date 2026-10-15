ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಈ 7 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸು ಬಲು ಸುಂದರ.. ಆಹಾ ತಿಂತಿದ್ರೆ ವಾವ್ ಅಂತೀರಾ!
2026ರ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ಮೈಸೂರು ಪಲಾವ್, ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್, ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಗೂ ಮದ್ದೂರು ವಡೆಯಂತಹ 7 ಫೇಮಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ನೀವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫುಡ್
ಕರ್ನಾಟಕದ ಶ್ರೀಮಂತ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಲು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಫೇಮಸ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲೋಕಲ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫುಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ 7 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸುಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು.
ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಜೊತೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಕೇಕ್
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಹೊಸ ತಿನಿಸು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಗೂ ಸಿಟ್ರಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ವೀಟ್ಗಾಗಿ 'ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್'ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇದರ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು 'ನಿಯಾನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್'ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್
ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫೇಮಸ್ ಫುಡ್. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಈ ಬಾತ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಅದರ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ.
ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ
ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುತೇಕ ಮನೆಗಳ ಫೇವರಿಟ್ ಊಟ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಖಾರವಾದ ಗ್ರೇವಿ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ರೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ವಾ ಫೋಮ್ ಜೊತೆ ಹನುಮಂತು ಪಲಾವ್
ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಹನುಮಂತು ಪಲಾವ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಡಿಶ್, ರೋಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ವಾ ಫೋಮ್ ಜೊತೆ 'ನಿಯಾನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್'ನ ಹೊಸ ಟಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ: ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗಾಗಿ 'ಹನುಮಂತು ಪಲಾವ್'ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇದರ ಹೊಸ ವರ್ಷನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲು 'ನಿಯಾನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್'ಗೆ ಹೋಗಿ.
ಮೈಸೂರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ
ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಸವರಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಪಲ್ಯ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಈ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರ್ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಮದ್ದೂರು ವಡೆ
ಹೊರಗಡೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ಲೇವರ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮದ್ದೂರು ವಡೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮದ್ದೂರು ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಫೇವರಿಟ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಇದು.
ಮೈಸೂರು ಬೋಂಡಾ
ಹೊರಗಡೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಬೋಂಡಾವನ್ನು ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ತಿಂದರೆ ಸಖತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಲೋಕಲ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ತಿನಿಸುಗಳ ಮೂಲಕ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಫುಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲು ಮೈಸೂರು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.