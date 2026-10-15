Gardening Tips: ಅಡುಗೆಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯಬೇಡಿ! ಅದರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಈ 8 ತರಕಾರಿಗಳು
ತರಕಾರಿಗಳ ಬೇರು ಮತ್ತು ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳಿಂದಲೇ ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್, ಲೆಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ನಿಮಗೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ತರಕಾರಿ ತುಂಡುಗಳಿಂದಲೇ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ತರಕಾರಿಯ ಬೇರು, ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಲು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುಟ್ಟ ಕೈತೋಟ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳು ಬೇಗನೆ ಚಿಗುರಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೆಳೆಯಲು ಮಣ್ಣು, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡುಗೆಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ನೀವು ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ 8 ತರಕಾರಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಕೂಡ ಒಂದು. ಹಸಿರು ಕಾಂಡವಿರುವ ಇದರ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೇರಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಬೇರು ಮುಳುಗುವಂತೆ ಈ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಡಿ. ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರಗಿರಲಿ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಕಿಟಕಿ ಬಳಿ ಇಡಿ. ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಹೊಸ ಹಸಿರು ಚಿಗುರು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳು ಬಂದ ನಂತರ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣಿರುವ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
2. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹೊಸ ಗಿಡ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೃದುವಾದ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿದ ಅಗಲವಾದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೀಜ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತಲು ಬಳಸಬಹುದು.
3. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲು ಶುರುವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಸಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಅದರ ಚೂಪಾದ ಭಾಗ ಮೇಲಿರುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ತುದಿಯ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಾಣುವಂತೆ ಇರಲಿ. ಈ ಕುಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಒಣಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಹಸಿರು ಚಿಗುರುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ವಾತಾವರಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಲೆಟಿಸ್
ನೀವು ಲೆಟಿಸ್ ತಂದರೆ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಬುಡವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿ. ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಈ ಬುಡವನ್ನು ಇಡಿ. ಬುಡದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿರಲಿ, ಪೂರ್ತಿ ಮುಳುಗುವುದು ಬೇಡ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ ನೀರು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಚಿಗುರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದು ಮೊದಲಿನಂತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯದಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಯಲು, ಬೇರು ಬಿಟ್ಟ ಬುಡವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
5. ಸೆಲರಿ
ಸೆಲರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ, ಉಳಿದ ಬುಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಗಳು ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಬೇರುಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿರುವ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಗಿಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕು ನೀಡಿ.
6. ಬೊಕ್ ಚಾಯ್
ಪಾಕ್ ಚಾಯ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೊಕ್ ಚಾಯ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬುಡದಿಂದಲೇ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುವ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬುಡವನ್ನು ಇಡಿ. ಬುಡ ಮಾತ್ರ ನೀರಿಗೆ ತಾಗುವಂತಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಆಗಾಗ ನೀರು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಬೇರುಗಳು ಬಂದಾಗ, ಮಣ್ಣಿರುವ ಕುಂಡಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೆಡಿ. ಇದು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮೂಲ ಬುಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
7. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಾಡುವ ಬದಲು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿರುವ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ, ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿದ ಆಳವಾದ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಮೊಳಕೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ತುಂಡಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆಡುವ ಮುನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗ ಒಣಗಿರಬೇಕು. ಗಿಡ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಗಳ ಸುತ್ತ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕುಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಸೊಪ್ಪುಗಳಿಗಿಂತ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡ ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ.
ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆ: ಹಸಿರು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ, ಅತಿಯಾಗಿ ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಲು ಬಳಸಿ.
8. ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (ಗೆಣಸು)
ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಅದರ ಚಿಗುರುಗಳಿಂದ (ಸ್ಲಿಪ್ಸ್) ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಕೆಳಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಮುಳುಗುವಂತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಇದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಚಿಗುರುಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ಬೇರು ಬರುವವರೆಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಬೇರು ಬಂದ ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ನೆಡಿ. ಗೆಣಸು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೌದು, ಆದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು ಮತ್ತು ಲೆಟಿಸ್ ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಬೀಜಗಳಿಂದಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಸುಲಭವಾದ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಶುರುಮಾಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂಡಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ, ಗಿಡಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಸುಂದರವಾದ ಕೈತೋಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
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