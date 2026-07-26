Healthy Thekua: ಬಿಹಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಒರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆಯ 4 ಒಲೆಗಳಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವಿದು. ಅಮ್ಮನ ಕೈರುಚಿಗೆ ಮಗನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಜೋಡಿಯಾದಾಗ, ಬಿಹಾರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ಠೇಕುವಾ' ತಿಂಡಿ ಇಂದು ₹75 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 'MomsMade' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ!
ನಟ ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಧವನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ಮಗನ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು. ಈ ತಾಯಿ-ಮಗ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಠೇಕುವಾ (Thekua) ತಿಂಡಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಖಾದ್ಯವೊಂದನ್ನು ₹75 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಉದ್ಯಮಿ ವೀಣಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಸಮೀರ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಖುದ್ದು ಆರ್ ಮಾಧವನ್ ಅವರೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲ, ಮೈದಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಠೇಕುವಾ
ಟೆಕ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದ ವೀಣಾ ದೇವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮೀರ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು.
ಠೇಕುವಾ ಎಂಬುದು ಬಿಹಾರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ತುಪ್ಪದ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ನಂತಹ ಸಿಹಿ ರುಚಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಛತ್ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಠೇಕುವಾಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಮನೆಮನೆಯ ಠೇಕುವಾ ಜನರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಮೀರ್ ನಂಬಿದ್ದರು.
4 ಒಲೆಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ
ಸಮೀರ್ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು - "ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ನೈಜ ರುಚಿಯ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಇತರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?". ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ MomsMade ಎಂಬ ಠೇಕುವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಮನೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮಮತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ವೀಣಾ ದೇವಿ ತಯಾರಿಸುವ ಠೇಕುವಾದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಶುದ್ಧ ಬೆಲ್ಲ, ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಕಾರ, MomsMade ಉದ್ಯಮವು ಕೇವಲ 4 ಒಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವೀಣಾ ದೇವಿ ಠೇಕುವಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಮೀರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಮೇಣ, ಆ ಸಣ್ಣ ಅಡುಗೆಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಈಗ ಈ ತಾಯಿ-ಮಗ ಪ್ರತಿದಿನ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹15 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಠೇಕುವಾವನ್ನು ಗರಿಗರಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯ ಸರಳ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗೆ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ 50 ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದು, ತಿಂಡಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಠೇಕುವಾ ಹೊರತಾಗಿ, MomsMade ಸಂಸ್ಥೆಯು 'ನಿಮ್ಕಿ' (Nimki) ಮತ್ತು 'ಚನ್ನಾ ದಾಲ್' ನಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣತಿ ಹೊಂದಿದೆ.