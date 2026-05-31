Chicken 65: ಈ ಬುಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಚಿಕನ್ 65' ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಭಾರೀ ರಹಸ್ಯ!
ಭಾನುವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಜೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯಿರಲಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಾರಾಜಿಸುವುದೇ 'ಚಿಕನ್ 65'. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ, ಮಸಾಲೆ ಭರಿತ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಚಿಕನ್ 65' ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ..!
ಭಾನುವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಜೆಯ ಪಾರ್ಟಿಯಿರಲಿ, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಾರಾಜಿಸುವುದೇ 'ಚಿಕನ್ 65'. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ, ಮಸಾಲೆ ಭರಿತ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ 'ಚಿಕನ್ 65' ಅಂತಲೇ ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ 64 ಅಥವಾ 66 ಎಂದು ಕರೆಯಬಾರದಿತ್ತು? ಈ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯವರೆಗೆ ಹತ್ತಾರು ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ!
ಚೆನ್ನೈನ 'ಬುಹಾರಿ' ಹೋಟೆಲ್ ನಂಟು:
ಈ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ನಂಬಲರ್ಹ ಕಥೆಯೆಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಬುಹಾರಿ ಹೋಟೆಲ್'. 1965ರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಎ.ಎಂ. ಬುಹಾರಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆ ವರ್ಷ 1965 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಆ ಸವಿಯಾದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ಈ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಚಿಕನ್ 65' ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಇದೇ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ 78, ಚಿಕನ್ 82 ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ 90 ಎಂಬ ಖಾದ್ಯಗಳೂ ಜನಿಸಿದವು! ಆದರೆ '65' ಇಂದಿಗೂ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ.
65 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳ ಖಾರ!
ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 65 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ! ಅಷ್ಟು ಖಾರವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂತು ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಾದ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಷ್ಟು ಖಾರವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶ.
ಕೋಳಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪೀಸ್ಗಳ ಲೆಕ್ಕ:
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹರಟೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೇವಲ 65 ದಿನಗಳ ಪ್ರಾಯದ ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಮಾಂಸವು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಂದು ಕೋಳಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 65 ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಈ ಖಾದ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಇತಿಹಾಸದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.
ಸೈನಿಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ:
ಇನ್ನೊಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುವ ಆಹಾರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಸೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ 65ನೇ ಐಟಂ ಆಗಿ ಈ ಚಿಕನ್ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೈನಿಕರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಈ ಆಹಾರ 'ಚಿಕನ್ 65' ಆಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಘಮ:
ಇಂದು ಚಿಕನ್ 65 ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಖಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹತ್ತಾರು ಕಥೆಗಳು, ನೂರಾರು ಊಹೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಚಿಕನ್ 65 ಅಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ; ಅದು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರುಚಿ.
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ 65 ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ! ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ಮಜವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಖಂಡಿತ.
