Ice Cream: ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್..!
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ, ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ತೆರೆಯದ ಬಾಕ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ತೆರೆಯದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಿಯರೇ ಗಮನಿಸಿ: ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸೇಫ್? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟಿಪ್ಸ್!
ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಿರಲಿ, ಊಟದ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ಕೂಪ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸವಿಯುವುದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರವರೆಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ನೀರೂರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತರುತ್ತೇವೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಿದ ನಂತರ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತನ್ನ ನೈಜ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ? ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್: ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಡಬಹುದು?
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ತೆರೆಯದ ಬಾಕ್ಸ್ (Unopened): ನೀವು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆಯೂ ತೆರೆಯದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತೆರೆದ ಬಾಕ್ಸ್ (Opened): ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸವಿದ ನಂತರ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕಳೆದರೆ ಅದರ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಹರಳುಗಳು (Ice crystals) ರೂಪುಗೊಂಡು, ಅದರ ಮೃದುತ್ವ ಮತ್ತು ನೈಜ ರುಚಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಾಜಾವಾಗಿರಲು ಈ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ:
ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಫ್ರೀಜರ್ನ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ (Door) ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ. ಬಾಗಿಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೀಜರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಪ್ ಬಳಸಿ: ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆದ ನಂತರ, ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತಾಗುವಂತೆ ಇಡಿ. ಇದು ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಐಸ್ ಹರಳುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಾಸನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ: ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇತರ ಆಹಾರಗಳ ಘಾಟು ವಾಸನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸಿ ಮಾಂಸ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. ಮೂಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಒಡೆದಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಏರ್-ಟೈಟ್ ಡಬ್ಬಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ.
ಯಾವಾಗ ಸೇವಿಸಬಾರದು?
ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪನೆಯ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಪದರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎಸೆದುಬಿಡಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಂದಾಗ ಈ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನೆನಪಿಡಿ!
