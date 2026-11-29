- Home
- Life
- Food
- ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸೀಟಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ರಸಗುಲ್ಲಾ ರೆಡಿ!
ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸೀಟಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ ರಸಗುಲ್ಲಾ ರೆಡಿ!
Rasgulla Recipe: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮೃದುವಾದ, ಸ್ಪಾಂಜ್ನಂತಹ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸೀಟಿಯಲ್ಲಿ ರುಚಿಕರ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಛೇನಾ ತಯಾರಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಸಖತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಕ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ರಸಗುಲ್ಲಾವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರಗುವಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿ, ಸ್ಪಾಂಜ್ನಂತೆ ಇರುವ ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಿನ್ನಲು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಒಡೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಛೇನಾವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಫ್ಟ್ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಸೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯೋಣ.
ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ಛೇನಾ ತಯಾರಿಸಲು:
- ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲು – 1 ಲೀಟರ್
- ನಿಂಬೆ ರಸ – 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
- ನೀರು – 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ ಬೆರೆಸಲು)
ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸಲು:
- ಸಕ್ಕರೆ – 1.5 ಕಪ್ (ಸುಮಾರು 300 ಗ್ರಾಂ)
- ನೀರು – 4.5 ರಿಂದ 6 ಕಪ್ (ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿನ ಪಾಕಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4.5 ಕಪ್, ಉಳಿದದ್ದು ತೊಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು)
ರುಚಿ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ:
- ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್ – 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ – 1 ಚಿಟಿಕೆ
- ರೋಸ್ ವಾಟರ್ – 2-3 ಹನಿಗಳು
ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಛೇನಾ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ ತಯಾರಿಸಿ
- ದಪ್ಪ ತಳವಿರುವ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ಹಾಲು ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, 2 ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ.
- ಈಗ 2 ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ರಸಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಹಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಸಿ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಒಡೆದು ಬಿಳಿ ಛೇನಾ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀರು ಬೇರ್ಪಡುತ್ತದೆ.
- ಈಗ ಒಂದು ಜರಡಿ ಮೇಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಸ್ಲಿನ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಒಡೆದ ಹಾಲನ್ನು ಸೋಸಿ. ನಿಂಬೆ ರಸದ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಛೇನಾವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ. ಬಳಿಕ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೇತುಹಾಕಿ. ಆದರೆ ಛೇನಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದಿರಬೇಕು. ಇದೇ ಮೃದುವಾದ ರಸಗುಲ್ಲಾ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರಹಸ್ಯ
ಹಂತ 2: ಛೇನಾವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ
- ಈಗ ಛೇನಾವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಗೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ 8-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸೆಯಿರಿ.
- ಛೇನಾ ನಯವಾಗಿ, ಮೃದುವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿನಂತೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.
- ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಮೈದಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಅವು ಒಡೆಯದಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸಮಾನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅಂಗೈಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದಂತೆ ನಯವಾದ ದುಂಡಗಿನ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಂತ 3: ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ತಯಾರಿಸಿ
- ಈಗ ಅಗಲವಾದ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1.5 ಕಪ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು 3 ರಿಂದ 4.5 ಕಪ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ.
- ಅಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 1:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರಗುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ.
ಹಂತ 4: ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಬೇಯಿಸಿ
- ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಛೇನಾ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹಾಕಿ.
- ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಹಾಕಿ, ವಿಸಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ 1-2 ಸೀಟಿ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ. ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
- ನಂತರ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 7-8 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಲು ಬಿಡಿ.
- ಬಳಿಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಕುಕ್ಕರ್ನ ಒತ್ತಡ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆಯಬೇಡಿ.
ಹಂತ 5: ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ಸವಿಯಿರಿ
- ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಮುಚ್ಚಳ ತೆರೆದಾಗ ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಮೃದುವಾದ ಸ್ಪಾಂಜ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
- ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣೀರು ಚಿಮುಕಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಆಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ರಸಗುಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಬಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿ.
- ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ ರಸಗುಲ್ಲಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ, ರುಚಿಯಾದ ರಸಗುಲ್ಲಾ ಸವಿಯಲು ರೆಡಿ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.