Healthy Sweets: ಇವು ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್… ಕ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಯ ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಿ
ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂದರೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಾರದು, ಕ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಬಗಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಎನಾದರು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಾಪ್ 5 ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನಿಸುಗಳ ಲಿಸ್ಟ್. ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಇವು.
ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್
ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿಗೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವವರು ನೀವಾಗಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಈ ಆರೋಗ್ಯಯುತ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ (healthy sweets) ತಿಂದು ನೋಡಿ.
ಬೆಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಿ
ಬೆಲ್ಲದ ಚಿಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ 1 ಹೆಲ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನೆಲಗಡಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಎಳ್ಳು ಉಂಡೆ/ಎಳ್ಳಿನ ಲಡ್ಡು
ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ರುಚಿಯಾದ ಎಳ್ಳುಂಡೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳಿನ ಲಡ್ಡು (Til laddu) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಳ್ಳು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಸತು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ
ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ (Carrot Halwa)ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಲ್ವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೃಷ್ಟಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇರೋದರಿಂದ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಡ್ರೈಫ್ರುಟ್ಸ್ ಬರ್ಫಿ
ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬರ್ಫಿ (Dry Fruits Burfi) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು, ಫೈಬರ್, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಬರ್ಫಿ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೋದಕ
ಮೋದಕವು (Modak) ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೋದಕವು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ತುಪ್ಪ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಫ್ರುಟ್ಸ್ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.