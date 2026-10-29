King of Sweets: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳಿವೆ, ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಫೇಮಸ್. ಆದರೆ ಯಾವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕುರಿತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ.
‘ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ರಾಜ’ ಎಂದು ಯಾವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ರುಚಿ, ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ‘ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ರಾಜ’ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್. ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಮನೆತನದ ಇತಿಹಾಸದೊಂದಿಗೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿದೆ.
ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಎಂಬ ಮೂರು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಹ ರಿಚ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ನ ಹಿಂದಿದೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಥೆ
ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ನ ಇತಿಹಾಸವು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಳಿದ ಒಡೆಯರ್ ರಾಜವಂಶದೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ರಾಜಮನೆತನದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯವರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅರಮನೆಯ ಅಡುಗೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇದರ ರುಚಿ ರಾಜಮನೆತನದವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಯಿತು. ರಾಜಮನೆತನದ ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಂದಿಗಿನ ಇದರ ಸಂಬಂಧವು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ!
ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಹಂತದವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ತುಪ್ಪವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ರಿಚ್ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವು ಅದರ ಅಂತಿಮ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ತಯಾರಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಪುಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಗುವಷ್ಟು ಮೃದುವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ಗಳನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು.
ಇಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಡುಗೆಮನೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಇಂದು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರುಚಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಮನೆತನದೊಂದಿಗಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವು ಈ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾಕಪರಂಪರೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕ್ ಇಂದಿಗೂ ಸಿಹಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.