Onion Bhujia recipe: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸೋಮಾರಿತನ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ! ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದ್ಭುತ ರುಚಿಯ 'ಈರುಳ್ಳಿ ಭುಜಿಯಾ' ತಯಾರಿಸಬಹುದು.

ನೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, 'ಏನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು?' ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ನಿಮಗೂ ಕಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಭುಜಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಅಡುಗೆ ಇದು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ, ಪರಾಠದೊಳಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಇದರ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗರಿಗರಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಖಾರವಾದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ ನಿಮ್ಮ ಊಟದ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

ಈರುಳ್ಳಿ ಭುಜಿಯಾ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಈರುಳ್ಳಿ: 3 (ದೊಡ್ಡದು)
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 3
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ: 2 ಟೇಬಲ್ ಚಮಚ (ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ)
ಸಾಸಿವೆ: ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ
ಜೀರಿಗೆ: ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು: 7
ಅರಿಶಿನ: ಅರ್ಧ ಟೀ ಚಮಚ
ಖಾರದ ಪುಡಿ: ಮುಕ್ಕಾಲು ಟೀ ಚಮಚ
ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ: 1 ಟೀ ಚಮಚ
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉದ್ದವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೀರಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಗಿರಲಿ. ಆಗಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುರಿದಾಗ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆ ಇಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯ ಘಾಟು ಮತ್ತು ರುಚಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಕಾದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈಗ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ 20-30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹುರಿಯಿರಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಸೀದು ಹೋಗಬಾರದು.
ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿ ತೀರಾ ಮೆತ್ತಗಾಗಬಾರದು, ಅದರ ಗರಿಗರಿತನ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು.
ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನ, ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಟ್ಟು 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಮಸಾಲೆಯ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಾರದು ಅಥವಾ ಮುದ್ದೆಯಾಗಬಾರದು.
ಇದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ. ಅಡುಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಅವು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿತನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ಬೆರೆಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಉದುರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಈ ಭುಜಿಯಾಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಘಮಘಮಿಸುವ, ಗರಿಗರಿಯಾದ ಈರುಳ್ಳಿ ಭುಜಿಯಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಪುಲ್ಕಾದ ಜೊತೆ ಬಡಿಸಿ ನೋಡಿ, ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಸವಿಯುತ್ತಾರೆ!

ಗಮನಿಸಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ಭುಜಿಯಾ ಬಣ್ಣವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಾರದ ಪುಡಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.