ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 'ಚೆಕ್-ಮೇಟ್': ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಈಗ 'ನೋ-ಎಂಟ್ರಿ' ಜೋನ್!
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಕಿವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಯಾರೋ 'ಮ್ಯೂಸಿಕ್' ನುಡಿಸಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಕೈ-ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ 'ಪಿನ್' ಚುಚ್ಚಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳೆಂಬ ಅತಿಥಿಗಳು ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿವೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಈ ಪುಟ್ಟ ಜೀವಿಗಳು ಕೇವಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕುನ್ ಗುನ್ಯಾದಂತಹ 'ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್'ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಾಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾವೇ ಕೆಮ್ಮುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ, ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರುವ 'ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ'ಗಳನ್ನು ಬಳಸೋಣ ಬನ್ನಿ!
1. ಗಿಡಗಳೇ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ 'ಬೌನ್ಸರ್'ಗಳು!
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಚಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ದೈವಿಕ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕವಲ್ಲ. ಈ ಗಿಡಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ವಾಸನೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂಥರಾ 'ಪೆಪ್ಪರ್ ಸ್ಪ್ರೇ' ಇದ್ದಂತೆ! ಇವುಗಳ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಕೂಡ ಹೆದರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಗಿಡವನ್ನೂ ಬೆಳೆಸಿ; ನಮಗೆ ಅದು ಸುಗಂಧ, ಆದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಅದು 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್'!
2. ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ 'ನಿಂಜಾ' ತಂತ್ರಗಳು!
ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೇವಲ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಘಾಟು ವಾಸನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಗಂಟುಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಓಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಲವಂಗಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿ; ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ 'ಡಿಫ್ಯೂಸರ್'.
3. ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ - ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಗಡೀಪಾರು!
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಕಂಡಂತೆ! ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೃಶ್ಯರಾದಂತೆ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ರೂಮ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮನೆ ಘಮಘಮಿಸುತ್ತದೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಗುಯ್ಗುಡುತ್ತಾ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತವೆ.
4. ಪುದೀನಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್!
ನೀವು ಬಳಸುವ ಪುದೀನಾ ಫ್ಲೇವರ್ನ ಮೌತ್ವಾಶ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಿಟಕಿಗಳ ಬಳಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಒಣಗಿದ ಪುದೀನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟರೆ, ಆ ಹೊಗೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಕೊನೆಯ ಸೊಳ್ಳೆ ಕೂಡ 'ಟಾಟಾ' ಹೇಳಿ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.
5. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಮದ್ದು!
ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಟೈಯರ್, ಒಡೆದ ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀರೆಂದರೆ 'ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್' ಇದ್ದಂತೆ. ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ 'ನೋ ಎಂಟ್ರಿ' ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿ.
ಸಣ್ಣ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಗಾಳಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಂದೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವಿಲ್ಲದೆ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ! ನೆನಪಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ, ಸೊಳ್ಳೆ ಮುಕ್ತ ಮನೆಯೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ!
