- ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ 'ಸೂಪರ್ ಫುಡ್' ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ: ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಸುಲಭ ದಾರಿ!
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಹತ್ತಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ರಾಮಬಾಣ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ' ಅಥವಾ 'ಆಮ್ಲ' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 'ಅಮೃತಫಲ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಮಹತ್ವ ಕೇವಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ; ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಹತ್ತಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ರಾಮಬಾಣ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು "ದಿನಕ್ಕೊಂದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು 'ಅಮೃತಫಲ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವುದು ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದರ ಒಗರು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ರುಚಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ತಿನ್ನಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದರೆ 'ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ'.
ಏಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಚಟ್ನಿ?
ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತಲೂ 20 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಡುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು, ಕೂದಲು ಬೆಳ್ಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ:
ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಭರಿತ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: 4-5 ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ತುರಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, 3-4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಗೂ ಇಂಗು. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಕಿ.
ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ: ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದರ ಬೀಜವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚೂರುಗಳು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನತುರಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಸಿ ಸಾಸಿವೆ, ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಹಾಕಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ನೀಡಿ. ಈಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧ!
ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ:
ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಪಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಯಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣುವ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಡೆದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇಡಲು ಈ 'ಸೂಪರ್ ಫುಡ್' ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಮೃತಫಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ! ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರುಚಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಂದೇ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಔಷಧಾಲಯವಾಗಲಿ!
