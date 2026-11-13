ಕೈಯಿಂದ ದುಂಡನೆಯ ಚಪಾತಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟನಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್
Roti making hack: ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ದುಂಡಗೆ, ಮೃದುವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದುಂಡನೆಯ ಉಂಡೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಚಪಾತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ದುಂಡಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಹಿಟ್ಟಿನ ಉಂಡೆ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ದುಂಡನೆಯ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಮಜವಾದ ಕಿಚನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಉಂಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಉಂಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ
ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಚಪಾತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಗಾತ್ರದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಹಾಗೂ ಒಣಗಿರುವ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ.
ಹಂತ 2: ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ
ಈಗ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಡುಗೆ ಕಟ್ಟೆಯ (Kitchen Counter) ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವೇಗವಾಗಿ ಗೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ (ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ) ಸುತ್ತಿಸಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಿನ ನಯವಾದ ಗೋಡೆಗೆ ಹಿಟ್ಟು ತಾಗುತ್ತಾ ತಿರುಗುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಗೋಲಾಕಾರದ ಉಂಡೆಯಾಗಿ (Perfect Round Ball) ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದ್ದರೆ
ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದ್ದರೆ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿದ್ದರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು (Dry Flour) ಲೇಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟಿನ ತುಂಡಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಒಣ ಹಿಟ್ಟು ಸವರಿ ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ದುಂಡನೆಯ ಉಂಡೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಂಡಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು
ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಪರೋಟಾ, ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಉಂಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಬದಲಾಗಿ ನಯವಾದ ಒಳಭಾಗವಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಟ್ಟಲು (ಕಟೋರಿ) ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಡಬ್ಬಿಯೊಳಗೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ತುಂಡು ಹಾಕಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೂ ಉಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ದುಂಡಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
15–20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ
15–20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ
ಗ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿದಾಗ ಉಂಡೆ ಬಿರುಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ನಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ನಾದಿ, ಪಾತ್ರೆ ಮುಚ್ಚಿ ಕನಿಷ್ಠ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು (Rest) ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಟ್ಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೃದುವಾದ, ಬಿರುಕುರಹಿತ ಗೋಲಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.
'ಮುಚ್ಚಳದ' ಟ್ರಿಕ್
'ಮುಚ್ಚಳದ' ಟ್ರಿಕ್
ದುಂಡನೆಯ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ದುಂಡಗೆ ಲಟ್ಟಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹವರು ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಟ್ಟಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಿತವಾದ ಅಂಚಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಡಬ್ಬಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿ, ಸುತ್ತಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಆಗ ಒಂದೇ ಅಳತೆಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದುಂಡನೆಯ ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
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