Ivy Gourd Pickle: ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂದು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿ. ಸೋಂಪು, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಖಾರವಾದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಖಾರವಾಗಿ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ನಿಂಬೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಾರಿನಾಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿನ್ನಲು ಎಷ್ಟು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ, ತಯಾರಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ. ಪರೋಟಾ, ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ-ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡುವ ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ತಾಜಾ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ – 500 ಗ್ರಾಂ (ತೊಳೆದು ಉದ್ದನೆಯ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು)
- ತಾಜಾ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 250 ಗ್ರಾಂ
- ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ – ಅರ್ಧ ಕಪ್
- ಸೋಂಪಿನ ಪುಡಿ – 2 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
- ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ – 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ
- ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ – 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ – 1 ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ – 1 ದೊಡ್ಡ ಚಮಚ (ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು)
- ಇಂಗು – ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಕಾಳುಜೀರಿಗೆ – ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ಓಮ – ಅರ್ಧ ಸಣ್ಣ ಚಮಚ
- ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸ – 2 ಚಮಚ
- ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ
ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
- ಮೊದಲು ತೊಳೆದಿಟ್ಟ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಉದ್ದನೆಯ ಅಥವಾ ದುಂಡನೆಯ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ 1ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಪಿನ ಪುಡಿ, ಸಾಸಿವೆ ಪುಡಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಪುಡಿ, ಅರಿಶಿನ, ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಕಾಳುಜೀರಿಗೆ, ಓಮ, ಇಂಗು, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮಸಾಲೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕತ್ತರಿಸಿದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ.
- ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಬರಲು 2 ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮಸಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿಸಿರುವ ಗಾಳಿಯಾಡದ ಗಾಜಿನ ಜಾಡಿಗೆ ತುಂಬಿ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ.
- ಇದೀಗ ರುಚಿಕರವಾದ ಖಾರ ಖಾರವಾದ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಇದನ್ನು 1ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಪರೋಟಾ, ರೊಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಬಹುದು.