Badam Halwa Recipe: ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಡುವ ಆ ಘಮಘಮಿಸುವ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾದ ರುಚಿಯೇ ಅದ್ಭುತ. ಯಾವುದೇ ಕೋವಾ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸದೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಅಪ್ಪಟ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಶೈಲಿಯ ರಾಯಲ್ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!
ಮದುವೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಕೊಡುವ ಆ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾದ ರುಚಿಯೇ ಅದ್ಭುತ. ಯಾವುದೇ ಕೋವಾ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣ ಬಳಸದೆ, ಅಪ್ಪಟ ಬಾದಾಮಿ, ಹಾಲು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಬಳಸಿ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರ ಅಳತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (Ingredients)
ಬಾದಾಮಿ: ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ)
ಸಕ್ಕರೆ: ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (500 ಗ್ರಾಂ - ಬಾದಾಮಿಗೆ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ)
ಹಾಲು: 100 ml (ಒಂದು ಕಾಫಿ ಲೋಟ - ರುಬ್ಬಲು) + 2 ಚಮಚ (ಕೇಸರಿ ನೆನೆಸಲು)
ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ: 50 ರಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ
ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರಿ: ಅರ್ಧ ಗ್ರಾಂ
ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ: ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳು: 1 ಹಿಡಿ (ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಗಲು)
ಬಾಳೆ ಎಲೆ / ಬಟರ್ ಪೇಪರ್: ಸುತ್ತಿ ಬಡಿಸಲು (ಐಚ್ಛಿಕ)
ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Procedure)
ಬಾದಾಮಿ ರುಬ್ಬಿ
ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ, ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸುಲಿದ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ, 100 ml ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ.
ಇದನ್ನು ತೀರಾ ನೈಸ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬದೆ, ಚಿರೋಟಿ ರವೆಯಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ (ಹೀಗೆ ರುಬ್ಬುವುದರಿಂದ ಹಲ್ವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ).
ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಕೆ
ಬಾಣಲೆಗೆ 50 ರಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಬಿಡಿ.
ತುಪ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ರುಬ್ಬಿದ ಬಾದಾಮಿ-ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (Low flame) ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ.
ಈಗ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದಂತೆ ಮಿಶ್ರಣ ನೀರಾಗುತ್ತದೆ.
ನಂತರ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಕೇಸರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಹಲ್ವಾಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಳದಿ-ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಪರಿಮಳ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬೇಯಿಸುವ ಮತ್ತು ಹದ ನೋಡುವ ವಿಧಾನ
ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲೇ ತಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಸೌಟಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ರಿಂದ 12 ನಿಮಿಷ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇರಿ.
ಮಿಶ್ರಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಾದಾಮಿ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಹದ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸ್ವಲ್ಪ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅದು ಕೈಗೆ ಅಂಟದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಗೋಲಿಯಂತೆ (Soft ball) ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಸರಿಯಾದ ಹದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್
ಹಲ್ವಾವನ್ನು 5-10 ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ (ಆರಿದಂತೆ ಹಲ್ವಾ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ).
ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಸವರಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಹಲ್ವಾ ಇಟ್ಟು ಸುತ್ತಿಡಿ (ಅಥವಾ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ / ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಬಹುದು).
ಬಿಸಿ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ಆ ಎಲೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಹಲ್ವಾದೊಳಗೆ ಇಳಿದು, ಅಪ್ಪಟ ಮದುವೆ ಮನೆಯ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ!
ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟರ ವಿಶೇಷ ಟಿಪ್ಸ್
ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ: ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಕಲರ್ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಅಸಲಿ ಕುಂಕುಮ ಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವೇ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್: ಈ ಬಾದಾಮ್ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ 5 ರಿಂದ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡದೆ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.