Garlic coriander soup: ಚಳಿಗಾಲದ ತಣ್ಣನೆಯ ಹವೆಗೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಕಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಫಿ-ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಬದಲು, ಗಂಟಲಿಗೆ ಹಿತ ನೀಡುವ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ 'ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೂಪ್' ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು-ನೆಗಡಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸೂಪ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೆನಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಸದಾ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ದಿನವೂ ಅದನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಾಗೂ ನಾಲಿಗೆಗೂ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ-ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೂಪ್ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ - 1 ಚಮಚ
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ (ಚಕ್ಕೆ) - 1 ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ - 8 ರಿಂದ 9 ಎಸಳು
ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಹಿಡಿ
ಕಾಳುಮೆಣಸು (ಪೆಪ್ಪರ್) - 10 ಕಾಳುಗಳು (ಜಜ್ಜಿದ್ದು)
ನೀರು - 2 ಕಪ್
ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ - ಅರ್ಧ ಚಮಚ
ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ
ಮೊದಲು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಿಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ತುಪ್ಪ ಕಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ, ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ.
ನೀರು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪಾತ್ರೆಗೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಜ್ಜಿದ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಗರಿಟೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುವಿ.
ಕುದಿಸಿ
ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಪ್ ಅನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಸತ್ವಗಳು ನೀರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ.
ಬಡಿಸಿ
ಸೂಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿದ ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಬೌಲ್ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಹಿಂಡಿ, ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಹೀರಿ.
ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಖಾರವು ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ ಹಾಗೂ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ-ಟೀ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಯುರ್ವೇದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಸೂಪ್ ಕುಡಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ನಿಂಬೆರಸವನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಡಿ
ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಒಲೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗಲೇ ಸೂಪ್ಗೆ ಹಿಂಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಸೂಪ್ ಕಹಿಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನವಷ್ಟೇ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ.
ಸೂಪ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ
ನಿಮಗೆ ಸೂಪ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ (Thick) ಇರಬೇಕೆನಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ (Corn flour) ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುದಿಯುವಾಗ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
ತಾಜಾ ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಬಳಸಿ
ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಬದಲು, ಸೂಪ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ 10 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ತರಿತರಿಯಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಗಂಟಲಿಗೆ ಆ ಖಾರ ಹಿತವೆನಿಸುತ್ತದೆ.