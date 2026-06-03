ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಸೀದು ಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವಾಸನೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ; ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರಲ್ಲ!
Fix burnt rice: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೈತಪ್ಪಿ ಅನ್ನ ತಳ ಹಿಡಿದಾಗ ಇಡೀ ಅನ್ನದಿಂದ ಸೀದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಅನ್ನದ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು?
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ತಳ ಹಿಡಿದು ಸೀದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನ ಸೀದು ಹೋದಾಗ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನದಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸೀದ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನ್ನದ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸೀದು ಹೋದ ಅನ್ನದ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಇಡೀ ಅನ್ನವನ್ನೇ ಎಸೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೀದ ಅನ್ನದ ವಾಸನೆಯನ್ನೂ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೌದು, ನೀವು ಓದುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅನ್ನದಿಂದ ಸೀದ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಅನ್ನವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ, ಆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣವೇ?.
ಸೀದು ಹೋದ ಅನ್ನದ ವಾಸನೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ಸೀದು ಹೋದ ಅನ್ನದ ವಾಸನೆ ದೂರ ಮಾಡಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಳಸಿ
ಈರುಳ್ಳಿ
ಸೀದು ಹೋದ ಅನ್ನದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸಿಪ್ಪೆ ಸಮೇತ ತೊಳೆದು, ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಈ ನಾಲ್ಕು ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಅನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು, ತಕ್ಷಣವೇ ಪಾತ್ರೆಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಈಗ, 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಈ ಈರುಳ್ಳಿಯು ಅನ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೀದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಬ್ರೆಡ್
ಬ್ರೆಡ್
ಸೀದು ಹೋದ ಅನ್ನದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಬ್ರೆಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಹರಡಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು (Bread slices) ಇಟ್ಟು, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಸೀದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ನದ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲು
ಹಾಲು
ಸೀದು ಹೋದ ಅನ್ನದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹಾಲು ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಚಮಚ ಹಾಲಿನ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅನ್ನದ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ
ಅನ್ನ ಸೀದು ಹೋದಾಗ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ತಳ ಹಿಡಿಯದ (ಸೀದು ಹೋಗದ) ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಸೀದು ಹೋದ ಅನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತು ತಳದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಗಾಗಿರುವ ಪದರವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೇಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
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