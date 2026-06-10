ದೀರ್ಘಕಾಲಗಳವರೆಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಡದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ
Pickle Recipe: ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಪಾಯ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ.
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ
ಬೇಸಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯ ಸುವಾಸನೆಯು ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ.
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದು
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಿಂತ ಉಪ್ಪು, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಮಾವಿನ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಪ್ಪು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎಣ್ಣೆ ರಹಿತ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೊದಲು, ಹಸಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ. ಈಗ, ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೋಂಪು, ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅನೇಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೆಸಿಪಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣ ಗಾಜಿನ ಜಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಜಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರಬಾರದು. ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡುವುದರಿಂದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳು ಅವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ
ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿದರೆ, ಜಾರ್ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆಯಲು ಒದ್ದೆಯಾದ ಚಮಚ ಬಳಸಿದರೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಣ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಚಮಚವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ನೇರ ತೇವಾಂಶ ಅಥವಾ ನೀರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ರಹಿತ ಮಾವಿನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
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