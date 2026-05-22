Easy 10 minute lunch recipes: ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಅಥವಾ ಟೊಮೆಟೊ ರಸಂ ತಿಂದು ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಸಂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ರಸಂ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹುಳಿ-ಸಿಹಿ ಮಿಶ್ರಿತ ರುಚಿ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಸಂ ಪ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆಯೇ? ದಿನಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ರಸಂ ಮಾಡಿ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ರಸಂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಸಾಂಬಾರ್, ಪಚಡಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ರಸಂ ಮಾಡಿ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಹಪ್ಪಳದ ಜೊತೆ ಸವಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಶೆಫ್ ಅರುಣಾ ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರಸಂ ಮಾಡುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು

ಮಾವಿನಕಾಯಿ: 1
ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2
ನೀರು: 2 ½ ಕಪ್
ಈರುಳ್ಳಿ: 1 (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು: ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ: ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಉಪ್ಪು: ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಬೆಲ್ಲ (ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಸಕ್ಕರೆ): 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್

ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ

ಎಣ್ಣೆ: 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಸಾಸಿವೆ: ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಜೀರಿಗೆ: ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಶುಂಠಿ: ½ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ: ½ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ (ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು)
ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ: 2
ಕರಿಬೇವು: ಒಂದು ಎಸಳು

ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಮೊದಲು ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿದು ತುಂಡುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕುಕ್ಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ½ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ 2-3 ವಿಶಲ್ ಬರುವವರೆಗೆ ಬೇಯಿಸಿ.
ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು, ಬೆಂದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ (ಹಿಸುಕಿ).
ಹಿಸುಕಿದ ಮಾವಿನಕಾಯಿಗೆ 2 ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾದ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ. ನಂತರ ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಮಸಾಲೆ ಘಮ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿಯಿರಿ. ಈ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಟ್ಟ ರಸಂ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ರಸಂ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರೆ, ಘಮಘಮಿಸುವ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ರಸಂ ಸಿದ್ಧ!

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ

ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ಹುಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರುಚಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಜಜ್ಜಿದ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.

ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ

ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಆಯ್ಕೆ
ರಸಂಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ನಾರಿನಂಶ ಇರುವ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ, ಗಟ್ಟಿಯಿರುವ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಳಿಯಿರುವ ಮಾವಿನಕಾಯಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ತೋತಾಪುರಿ) ರಸಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್.

ರುಚಿಯ ಸಮತೋಲನ 
ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ರಸಂ ರುಚಿ ಕೆಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಹುಳಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯ ಸಮತೋಲನವೇ ಈ ರಸಂನ ಜೀವಾಳ.

ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ
ಶೆಫ್ ಅರುಣಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸದೆ ರಸಂ ಕುದಿಯುವಾಗ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಸಂಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ 'ಕ್ರಂಚಿ' (Crunchy) ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು (Stems) ಕೂಡ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಳಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಘಮ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.

ಇಂಗು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಇಂಗು ಸೇರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ವಾಸನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗಿನ ಘಮ ಸೇರಿದರೆ ರಸಂ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕುದಿಸುವ ವಿಧಾನ
ರಸಂ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕುದಿಸಬೇಡಿ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕುದಿಸಿದರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯ ತಾಜಾ ಸುವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಬಡಿಸುವ ವಿಧಾನ
ಈ ರಸಂ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಊಟದ ಮೊದಲು 'ಸೂಪ್' ನಂತೆಯೂ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

