10 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ನಿಂದ 15 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ! ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸಲು ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಫೇಮಸ್ ಟ್ರಿಕ್
Chicken Curry Tips: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಚಿಕನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಗ್ರೇವಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಈ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. 10 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ 15 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಆಗಲಿದೆ!
ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾರಂಭ ಅಥವಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅತಿಥಿಗಳ ದಂಡೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಥವಾ ಕರಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಅತಿಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ತಂದಿರುವ ಚಿಕನ್ ಸಾಲುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಗೃಹಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಕೇವಲ ಮಾಂಸದ ತುಂಡುಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ದಪ್ಪಗಿನ ಗ್ರೇವಿ (ಸಾಂಬಾರ್) ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. 10 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ತಂದಾಗ ಅದು 15 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಈರುಳ್ಳಿ
ಈರುಳ್ಳಿ
ನೀವು 10 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕೆಜಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯುವುದರಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಸಾಲೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕರಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೊಮೆಟೊ
ಟೊಮೆಟೊ
10 ಕೆಜಿ ಚಿಕನ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 1.5 ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಟೊಮೆಟೊಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅವು ಮೃದುವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಅಡುಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗ್ರೇವಿಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಟೊಮೆಟೊದಿಂದ ಬರುವ ರಸವು ಚಿಕನ್ ಕರಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು
ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು
ಚಿಕನ್ ಬೇಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತೆಂಗಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಜ್ಜಿಯರ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟ್ರಿಕ್. ತೆಂಗಿನ ಹಾಲು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪವಾಗಿ (Thick) ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಗೆ ರಾಜಮನೆತನದ ರುಚಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಗ್ರೇವಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿಕನ್ ಪಾತ್ರೆಯು ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ
ಚಿಕನ್ ಕರಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದೊಡ್ಡ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಜೊತೆ ಬೆಂದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಸಾಂಬಾರನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ನೀವು ತಂದಿರುವ ಮಾಂಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಬಡಿಸಬಹುದು.
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