ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮಟನ್ ತಾಜಾವೇ? ಮೋಸ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಈ 4 ವಿಧಾನದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ!
ಮಾಂಸ: ತಾಜಾ ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಹಳಸಿದ ಮಾಂಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಡದಂತೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತೆಯಿರಲಿ
ಭಾನುವಾರ ಬಂತೆಂದರೆ ಮಟನ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮಟನ್ ತಾಜಾವೇ? ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಳಸಿದ ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬೆರೆಸಿ ಮಾರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.
ತಾಜಾ ಮಾಂಸ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ಮಾಂಸದ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ. ತಾಜಾ ಮಟನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಾಂಸವು ಕಡು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದರೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಳಸಿದ ಮಾಂಸ ಎಂದರ್ಥ.
ಮಾಂಸ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ತಾಜಾತನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು
ಮಟನ್ ತಾಜಾವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ತಾಜಾ ಮಟನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಗುಂಡಿ ತಕ್ಷಣವೇ ತುಂಬಬೇಕು. ಮೆತ್ತಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಳಸಿದ ಮಾಂಸ.
ಮಾಂಸದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೇ..?
ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಜ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಖರೀದಿಸುವ ಮಟನ್ನಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ, ಹುಳಿ ಅಥವಾ ಅಮೋನಿಯಾದಂತಹ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಮಾಂಸದಿಂದ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಳೆಯ ಮಾಂಸ.
ಮಟನ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಗಮನಿಸಿ
ಮಟನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ. ಪರವಾನಗಿ ಇರುವ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೊಣಗಳಿರುವ ಕಡೆ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿಡಿ.
