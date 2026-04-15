ಅನೇಕರು ಒಮ್ಮೆಲೇ 2-3 ಕೆಜಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಸಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಬೇಗನೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದಾದರೆ ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 2 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನವಾದರೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ತಾಜಾವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ.
ಮಾಂಸವನ್ನು ತಂದ ತಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಒಣಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೇವಾಂಶವಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ.
ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ (Freezer) ಇಡಬೇಕು. ಫ್ರೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ -18°C ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಾಂಸವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
